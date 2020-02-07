Лондон, , 13:26 — REGNUM Британский актёр Барри Кеоган отказался от своей роли в экранизации постапокалиптического комикса Y: The Last Man. Об этом 6 февраля сообщил Collider, ссылаясь на собственные источники.

Причина ухода Кеогана из проекта не раскрывается. Юноша должен был сыграть главного героя фильма — Йорика Брауна.

Напомним, Y: The Last Man — это научно-фантастический комикс Брайана Вона и Пии Гуерры. Релиз первого выпуска состоялся в 2002 году.

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