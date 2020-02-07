Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Американский актер и продюсер Вин Дизель заявил, что заключительный эпизод автомобильной саги «Форсаж» может быть разделен на два отдельных фильма. Об этом сообщил портал KinoNews со ссылкой на издание Total Film.

Общаясь с журналистами американского издания, Вин Дизель отметил, что хотел бы увидеть целых две завершающие части «Форсажа», то есть ожидаемый зрителями «Форсаж 10» может быть разделен на два отдельных фильма. По словам Дизеля, такого развития заслуживает как студия Universal, вложившая в «Форсаж» большие средства, так и преданные фанаты серии. Исполнитель роли Доменика Торетто также намекнул, что историю ждут спин-оффы, рассказывающие об отдельных персонажах.

Как отмечает KinoNews, в Universal пока никак не прокомментировали слова Дизеля о продолжении киносаги.