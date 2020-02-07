Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM В Нью-Йорке определили лучшую книгу за прошедшее десятилетия премии «НОС». В результате непростых дебатов членов жюри и приглашенных уважаемых экспертов победил роман Владимира Сорокина «Метель». Это произведение было признана как выдающееся в 2010 году.

По сообщению портала Культуромания, основанная борьба развернулась между «Метелью» и солидным биографическим исследованием Марии Степановой «Память Памяти», удостоенной премии в 2018 году.

Владимир Сорокин известный российский прозаик и драматург. Его перу принадлежат такие известные романы как «Голубое сало», «Теллургия», «Сахарный Кремль», «День опричника» и другие. В 2017 году получил вторую премию «НОС» — за роман «Манарага».