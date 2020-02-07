Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Популярнейшая певица, обладательница сразу пяти последних Grammy Билли Айлиш вызвала большой скандал в мире музыки — она в интервью известному изданию Vogue жестко раскритиковала рэп-певцов.

По ее мнению, многие рэп-исполнители просто позеры, а тексты их песен — сплошная ложь. «Можно придумать историю, а можно наврать — и это разные вещи», — считает Билли Айлиш.

Как пример, она привела любимые слова их песен — «со мной всегда мой автомат» и «все девки здесь мои». «Нет у них ни оружия, ни девушек», — жестко заметила Айлиш.

Понятно, что реакция самих рэперов была бурной и отрицательной. Они сразу стали указывать на то, что восемнадцатилетняя певица, хоть и прославилась, ничего не понимает в настоящем рэпе.