Санта-Моника, США, , 11:35 — REGNUM Компания Lionsgate подтвердила, что сиквел фильма «Достать ножи» находится в разработке. Об этом 6 февраля сообщил Deadline.

Сейчас студия работает над сценарием и утверждает даты съёмок. Подробности создания сиквела пока не разглашаются.

Напомним, фильм «Достать ножи» вышел в широкий прокат в ноябре 2019 года. Он был высоко оценён как зрителями, так и критиками.

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