Вашингтон, , 11:31 — REGNUM На HBO Max выйдет специальный эпизод сериала «Друзья», в котором примут участие все актёры оригинального шоу. Об этом 6 февраля сообщил Deadline.

Сообщается, что условия сделки уже обговорены и звёзды «Друзей» заинтересованы в том, чтобы принять участие в проекте. За часовой эпизод каждый из них получит около четырёх миллионов долларов.

Напомним, «Друзья» — это популярный комедийный сериал, выходивший на NBC с 1994 года. Главные роли в нём исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Меттью Перри и Дэвид Швиммер.

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