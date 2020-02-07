Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Некоммерческая организация «Американский культурный центр» создана в Тбилиси. Об этом 6 февраля сообщает тбилисская англоязычная газета The Financial.

По данным журналистов, перед центром стоит задача укреплять культурные связи между США и Грузией. В первую очередь это планируется осуществлять, повышая осведомлённость жителей Грузии об американских ценностях.

Учредителями центра стали главный редактор The Financial Звиад Почхуа, председатель торговой палаты США в Грузии и президент Грузино-американского университета Майкл Кауигилл и главный редактор интернет-газеты «Метроном» Евгений Джохидзе.

Официальное открытие «Американского культурного центра» запланировано в марте.