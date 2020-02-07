Москва, 7 февраля 2020, 11:20 — REGNUM Сегодня, 7 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя камерного музыкального театра «Санкт-Петербург Опера» Юрия Александрова с юбилеем. Ему исполнилось 70 лет, сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что каждый спектакль Александрова становится событием в культурной жизни. Постановки отличаются точным прочтением авторской партитуры и новаторством.
«Благодаря Вашему таланту и энергии был основан знаменитый «Санкт-Петербург Опера», — отметил Мишустин и пожелал Александрову здоровья и успехов в творчестве.
Справка ИА REGNUM:
Юрий Александров родился 7 февраля 1950 года в Ленинграде. Народный артист России. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Его постановкам аплодировали зрители США, Италии, Турции, Литвы, Латвии, Польши и т.д.
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