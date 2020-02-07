Нью-Йорк, США, , 11:19 — REGNUM Netflix выпустит документальный фильм об изучении младенцев. Первый трейлер проекта Babies был опубликован 6 февраля на официальном YouTube-канале сервиса.

В рамках проекта группа из 36 учёных будет изучать 15 младенцев в течение первого года их жизни. Первая часть фильма выйдет на Netflix 21 февраля 2020 года.

Напомним, Netflix — это крупная развлекательная компания, расположенная в США. Она наиболее известна своим видеостриминговым сервисов, выпускающим авторские фильмы и сериалы.

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