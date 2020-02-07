Москва, , 11:15 — REGNUM 29 февраля и 1 марта в «Гоголь-центре» (Москва) пройдут премьерные показы спектакля «Burnt in the USSR» по рассказам Александра Цыпкина в постановке Григория Артамонова.

По сообщению портала Театр, в основу постановки легли рассказы Цыпкина «Этюд спортивно-бордельного», «Мышки по норкам», «Честное ленинское», «Список Феди» и прочие работы. Спектакль рассказывает историю взросления советских восьмиклассников, предлагая зрителям поразмышлять над судьбой поколения родившихся в 1970-ых.

Это спектакль, отмечается в релизе театра, о любви, дружбе, измене, подвигах, надеждах, разочарованиях, жизни и смерти в декорациях смутных времен России, идущей из СССР пока неизвестно куда. Зритель проследит путь друзей-одноклассников от восьмого класса школы до 2020 года, когда многих уже не будет в живых…

Как отмечают создатели постановки, важность темы для них определяется тем, что именно родившиеся в 1970-ые «видоизменяют реальность», в которой мы сейчас живем. Поэтому как для режиссера, так и для актеров важно разобраться в этих людях и рискнуть примерить на себя их жизнь.