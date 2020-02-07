Сеул, , 11:15 — REGNUM По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом в России пройдёт ряд мероприятий, посвященных корейской культуре. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги.

По его словам, в России пройдет фестиваль корейской музыки K-CON, а также выставка южнокорейских товаров.

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В настоящее время власти страны рассматривают план запуска бренда «Brand K», который представляет лучшую продукцию средних и малых предприятий Южной Кореи, чтобы поддержать и продвигать товары южнокорейских компаний в рамках «северной политики», а также план реализации проекта «Eurasia K Food», который нацелен на знакомство с южнокорейской культурой и кухней регионов вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали.

Отмечается, что правительство также намерено проработать турне артистов из Южной Кореи по городам России, а также разработать план проведения совместных концертов.

В настоящее время рассматривается возможность проведения совместного рок-концерта по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Россией и 30-летия со дня гибели Виктора Цоя.