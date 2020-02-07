Москва, , 11:04 — REGNUM Испанский культурный центр в Москве Институт Сервантеса представит уикл документальных фильмов о выдающемся художнике Сальвадоре Дали. Все шесть кинопоказов будет проходить по четвергам. Они приурочены к выставке в Манеже «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Об этом сообщает сайт Института Сервантеса.

Цикл документальных картин включает в себя интервью художника и пять документальных лент Хавьера Риойо, Мигеля Анхеля Ньето и Сильвии Мунт. Фильмы расскажут о разных аспектах жизни и творчества Сальвадора Дали.

Открывало серию интервью с Сальвадором Дали, поводом для которого стала публикация книги «Открытое письмо Сальвадору Дали» (1977). Еще со времен жизни Дали в мадридской Студенческой Резиденции, где он познакомился с Федерико Гарсиа Лоркой («самая великая дружба в моей судьбе»), его отношения с писателями и писательским ремеслом стали большой и постоянной частью его жизни: «Я пишу уже 40 лет, пытаясь понять, кто я, но я все еще далек от цели». Режиссер Хоакин Солер Серрано сумел добиться того, чтобы Дали на час вышел из привычного образа театрального персонажа и предстал перед зрителями человеком, великолепно владеющим искусством слова, к тому же наделенным незаурядным чувством юмора: «Если бы в мире существовало 2000 Пикассо, 30 Дали, 50 Эйнштейнов, мир стал бы практически невозможным для жизни. Не бойтесь, этого никогда не случится».