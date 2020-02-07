Москва, , 10:50 — REGNUM Россия направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО комплект документов «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» для включения объекта в Список всемирного наследия. Об этом сообщает портал Министерства культуры РФ.

«Надеемся, что и Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), куда Центр всемирного наследия ЮНЕСКО передаст пакет документов для экспертизы, признает выдающуюся универсальную ценность карельских петроглифов», — заявил Владимир Аристархов, директор Института наследия, который и готовил документы.

Петроглифы Онежского озера и Белого моря — это мировой памятник первобытного искусства эпохи неолита, один из самых крупных по количеству изображений и по площади распространения комплексов наскального искусства.

В настоящее время в Карелии ведется работа по созданию музея наскального искусства под открытым небом.