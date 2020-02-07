Калуга, , 13:21 — REGNUM Семь школьных музеев Калужской области присоединились к проекту добровольной сертификации Музея Победы, сообщает 7 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства образования.

Семь школьных музеев Калужской области присоединились к проекту добровольной сертификации Музея Победы victorymuseum.ru

В регионе участниками проекта уже стали областной центр образования, а также школы № 4 города Козельска и деревни Беляево Юхновского района, города Ермолино, школа № 4 им. Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Обнинска Л. Г. Осипенко, школа № 2 им. И. С. Унковского посёлка Воротынск и основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района.

Программа добровольной сертификации «Школьный музей Победы» позволит создать единое пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах работы. Всего с момента запуска сертификации в ноябре 2019 года её участниками стали 248 учебных заведений из 51 региона России, из них почти половина — сельские школы.

«За время работы программы «Школьный музей Победы» в его мероприятиях уже приняли участие почти шесть тысяч школьников и более 550 педагогов из 74 образовательных организаций», — сказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

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