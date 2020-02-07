Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Студия Marvel ведет переговоры с голливудским режиссером Сэмом Рейми о работе над новой частью фильма о Докторе Стрэнджа «Доктор Стрэндж 2: в мультивселенной безумия». Об этом сообщило американское издание Deadline со ссылкой на официальные источники в студии Marvel.

Как отмечают авторы, Сэм Рейми, режиссер трех фильмов о Человеке-пауке, заменит прежнего режиссера, Скотта Дерриксона, который, тем не менее, будет работать над сиквелом Доктора Стрэнджа в качестве исполнительного продюсера.

О том что фильм с Бенедиктом Камбербэтчем ожидает продолжение стало известно на Комиконе в Сан-Диего, Калифорния летом 2019 года. В Marvel анонсировали выход новой части картины 7 мая 2021.