Париж, , 10:28 — REGNUM 8 и 9 февраля в столице Франции будут проходить Дни русской книги и русскоязычной литературы. Они завершаться в Париже церемонией награждения лауреатов премии «Русофония». Мероприятия входят в программу международного культурного проекта «Русские сезоны» во Франции. Об этом сообщает портал Министерства культуры РФ.

В мероприятиях Дней примут участие многие известные российские писатели. Среди них — Евгений Водолазкин, Андрей Геласимов, Лев Данилкин, Захар Прилепин, Дина Рубина, Ольга Славникова, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин.

Дни русской книги и русскоязычной литературы состоятся в рамках «Русских сезонов» — масштабного проекта по представлению русской культуры европейской публике. В рамках фестиваля пройдет более 400 мероприятий во Франции, Бельгии и Люксембурге: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, кинопоказы, цирковые и арт-фестивали.