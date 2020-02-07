Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM Новинка мирового кино, спин-офф (ответвление сюжета) «Отряда самоубийц» «Хищные птицы» соберет в международном кинопрокате около 110−125 миллионов долларов.

Такой прогноз предлагает американский портал Deadline, специализирующийся на кино и телеиндустрии. По оценкам американского издания, фильму о Харли Квин не удастся превзойти своего предшественника — историю «Отряда самоубийц», собравшую в прокате более 133 миллионов долларов. Фильм уступит и предыдущей работе DC — картине «Шазам» (158 миллионов долларов).

Несмотря на скромные прогнозы, «Хищные птицы» все же принесут прибыль создателям, так как стоимость съемок с учетом налогов составила 97 миллионов долларов. По мнению специалистов из Deadline, приличные цифры фильму будут обеспечены благодаря исполнительнице главной роли — Марго Робби и ее предыдущему блистательному появлению в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».