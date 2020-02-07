Москва, , 08:44 — REGNUM Прямую трансляцию вручения премии «Оскар» планируют смотреть только 5% жителей России. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Посмотрят церемонию в записи 5% опрошенных. Узнают, кто победил из новостей 27% граждан. 54% заявили, что их не интересует вручение премии «Оскар».

Больше всего среди фильмов-номинантов жители России посмотрели «Джокера» (41%), «Однажды в Голливуде» (35%), «Ford против Ferrari» и «Паразиты» (по 22%).

Опрос проведен 4—5 февраля 2020 года в 341 населенном пункте во всех округах РФ. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщает ИА REGNUM, 92-й церемония вручения премии «Оскар» начнется 10 февраля в 02:30 по московскому времени.

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