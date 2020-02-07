Курган, , 08:01 — REGNUM В Курганской области открыли региональный центр Президентской библиотеки в областной универсальной научной библиотеке имени Югова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

С открытием Президентской библиотеки жители Зауралья получили доступ к более 770 тысячам электронных копий книжных и периодических изданий, архивных документов, аудио‑ и видеозаписей, фотографий, научно-просветительских фильмов и другого.

На базе Президентской библиотеки планируют оцифровывать старинные краеведческие издания Курганской области. Для нового культурного центра закуплена мебель и организован компьютерный класс на 20 мест.