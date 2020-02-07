Киев, , 04:56 — REGNUM Украинский телеканал «1+1» выпустил семь сериалов в жанре мелодрамы с использованием русского языка. Они будут показаны в весеннем сезоне. Об этом заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева, передает издание «Телекритика».

Продюсер отметила, что к мелодрамам на украинском языке аудитория относится более холодно, чем к комедиям. Кроме того, на рабочей площадке актерскому составу украинский язык дается с трудом.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выполнять требование пассажирки Ярины Черногуз прервать показ сериала на русском языке и высадил ее из салона.

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