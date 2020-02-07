Владивосток, , 02:46 — REGNUM Стали известны победители программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке — среди них два театра из Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Всего гранты на новые постановки получат пять учреждений культуры Дальнего Востока, в том числе театры из Владивостока и Уссурийска.

По мнению жюри лучшими стали Приморский краевой драматический театр молодёжи — здесь поставят спектакль «Бриннер», посвященный легендарной судьбе знаменитого земляка Ю. Бриннера, и Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской. Здесь средства пойдут на постановку «Каренин».

"Театр молодёжи и Театр драмы имени Комиссаржевской — это знаковые для Приморья учреждения культуры. Каждое из них имеет давнюю, богатую историю, разносторонний и грамотно подобранный репертуар, отвечающий запросу целевого зрителя», — рассказала врио зампреда правительства Приморья Елена Бронникова.

Как сообщало ИА REGNUM, год театра охватил всю Россию, и это главная победа, считает председатель Союза театральных деятелей, народный артист РСФСР Александр Калягин.