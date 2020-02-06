Екатеринбург, , 23:53 — REGNUM В Екатеринбурге начала свою работу III Всероссийская лаборатория культурных проектов Culturalica («Культуралика»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На мероприятии собираются обсудить успешные «кейсы» в сфере культуры. На пленарном заседании участники лаборатории обсудили тему «Человек-бренд в современной культуре».

«Культуралика» продолжит работу 7 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая лаборатория проходила в Екатеринбурге в феврале 2019 года. Тогда «Культуралика» была частично посвящена теме театра.

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