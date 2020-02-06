Штат Калифорния, США, , 22:33 — REGNUM На основе трех тысяч рисунков французских художников Октава Марсаля и Тео Де Гультцеля компании Тhe Marley Family, Universal Music и Island Records создали уникальный ролик на знаменитую песню Redemption Song Боба Марли. Таким образом, они почтили память выдающегося музыканта в день его 75-летия.

«Мы предлагаем аудитории путешествие по аллегориям на основе истории рабства, традиций Ямайки, раста-культуры, движения за права чернокожих и личной жизни Боба Марли», — цитирует художников потрал Культоромания.

Релиз Redemption Song состоялся в октябре 1980 года. Музыкант скончался на 37-м году жизни 11 мая 1981 года. В честь 75-летия со дня рождения Марли в Калифорнии с 1 по 3 мая пройдет музыкальный фестиваль Beachlife.