Москва, , 22:23 — REGNUM 6 февраля в галерее ГУМ-Red-Line в Москве открылась выставка Марии и Александра Погоржельских «(Про)Образ». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Александр Погоржельский представлен новой серией работ «Folk embroidery motifs», включающую 22 картины, и монументальной инсталляцией «Shadows of Forgotten Ancestors», состоящей из 120 рисунков.

Мария Погоржельская показала новый проект «Private Zone» — серия из 30 картин, впервые собранная в полном объеме на этой экспозиции.

Выставка продлится до 10 марта 2020 года.