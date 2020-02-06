Пушкин, Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM Запрет на проведение фото‑ и видеосъёмки был снят по просьбам посетителей в Янтарной комнате Екатерининского дворца. Об этом 6 февраля сообщила журналистам пресс-служба музея-заповедника «Царское село».

Запрет был снят на время низкой посещаемости музея, которая обычно наблюдается во время зимнего сезона. Кроме того, результаты анализа турпотока за январь показали, что на посещаемости музея-заповедника сказалась вспышка коронавируса, из-за которой сократился поток туристов из азиатских стран.

Как пояснили представители музея, фотографирование и видеосъёмка увеличивают время пребывания туристов в Янтарной комнате, которая является брендом «Царского села». Именно поэтому возможность снять запрет осуществима только в сезон низкой посещаемости, летом это может спровоцировать коллапс.

Туристам разрешается делать фото‑ и видеосъёмку только на любительскую камеру и без использования фотовспышки.

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