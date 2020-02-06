Москва, , 22:19 — REGNUM Популярный российский рэпер Скриптонит раскритиковал певицу Клаву Коку за исполнение кавера на песню «Москва любит», которая вышла в альбоме артиста «2004». Напомним, что недавно артистка исполнила под гитару песню Скриптонита, выложив видео на свой YouTube — канал и в инстаграм.

«Девочка, пой свои песни», — написал рэпер в инстаграме.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Клава Кока удалила не только пост в инстаграме, но и видео в You-Tube. Вместо этого она выложила свою фотографию с подписью: «Мое выражение лица, когда говорят: девочка, пой свои песни».