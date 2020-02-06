Москва, , 22:15 — REGNUM 7 февраля Музей печатной графики представил выставку «Эгон Шиле и Рихард Линднер: метафизика тела» Об этом сообщает официальный сайт музея.

Эгон Шиле сегодня абсолютно культовая личность. Он за столь короткий жизненный и творческий срок смог занять переломное место в искусстве и оказать значительное влияние на современные перформативные телесные практики. Шиле смог представить зрителю иную обнажённую натуру и заставить задуматься над самыми глубинными инстинктами человеческой сущности.

Рихард Линднер — американо-немецкий художник, знаменитый иллюстратор и графический дизайнер, музыкант. Его художественный стиль получил особый термин — «механический кубизм», где гротескные и характерные образы представляют собой симбиоз человеческого тела и механических деталей.

Выставка продлится до 11 мая 2020 года.