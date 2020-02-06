Москва, , 22:01 — REGNUM 4 февраля в пространстве Cube. Moscow галерея PA Gallery представила новый выставочный проект Ани Желудь «Искусство, из которого сделана реальность». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Искусствовед Наталья Тамручи: «Желудь сдирает кожу с вещей, оставляя нам голую форму, «не запятнанную» изменчивым (и, стало быть, лживым) цветом. Она, как средневековый цветоборец, требует от тварного мира смирения и хроматической аскезы, как будто у каждого из собранных предметов есть какая-то более важная цель, чем быть утварью».

Выставка продлится до 3 марта 2020 года.