Берлин, , 21:58 — REGNUM Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн на своем YouTube — канале выложил новый клип на песню Platz Eins. Песня и клип вышли в рамках сольного проекта исполнителя. Ролик снял друг музыканта — режиссер Зоран Бихач.

По сюжету Тилль, который и является главным героем, играет пациента психбольницы без рук и ног, который постоянно фантазирует о кровавых оргиях в отеле. Санитара в ролике сыграл Петер Тэгтгрен.

По информации российского новостного портала Бумага, в качестве локаций для ролика использовались две квест-комнаты в Петербурге. За два дня ролик посмотрели почти 1,5 миллиона поклонников.

Ранее солист группы Rammstein опубликовал видео на песню Frau & Mann, часть съемок которого проходила на Ленфильме.