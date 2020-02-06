Москва, , 21:44 — REGNUM 6 февраля Галерея Классической Фотографии представила выставку фотографий природы «NATURE PHOTO EXP». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В экспозиции собраны более 100 работ 23 российских фотографов, которые снимают по всей территории нашей страны — от Калининграда до Камчатки. В их числе, фотографии исчезающих видов животных и птиц, которые редко попадают в объектив фотокамеры и раньше не были представлены на крупных выставках и фестивалях.

Представленные фотографии дают зрителю возможность погрузиться в мир живой природы, испытать радость открытий, а также пережить те эмоции, которые испытали авторы.

Выставка продлится до 28 марта 2020 года.