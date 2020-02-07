7 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Москва, , 15:38 — REGNUM Ни для кого не секрет, что пресса — это мощное и эффективное оружие пропаганды. Особенно это оружие востребовано в военное время. И журнал для школьников младших классов «Мурзилка» стал таким оружием в годы Великой Отечественной Войны. В 1942 году вышло семь выпусков тиражом от 135 000 до 170 000 экземпляров каждый, в 1943 — восемь выпусков тиражом по 100 000 экземпляров (кроме первого, который вышел тиражом 150 000).

Особенно заметно, что журнал стал оружием, на выпусках 1942 года. Тяжелое время, немцев только-только отбросили от Москвы, на других фронтах ситуация тяжелая и неоднозначная. До победы еще далеко, но веру в неотвратимость победы нужно поддерживать постоянно, особенно в детях. Подбор материалов служит именно этим целям — поддерживать уверенность в победе, рассказывая о непобедимости русского и советского оружия, подпитывать ненависть к немецко-фашистским захватчикам и едко высмеивать их, призывать к помощи фронту.

Достаточно прочитать стихотворение Е. Трутневой «Победа за нами!» в первом номере:

Знаю, в годину жестокой войныМного отважных бойцов у страны!В танках — танкисты, в морях — моряки,В небе стервятников бьют ястребки,Штык пехотинца прославлен в бою, —Армию Красную я узнаю!Армии нашей и ты помоги:Волю крепи и страну береги.Помни, что в каждом пшеничном зернеКапелька помощи нашей стране.Если «отлично» стоит по диктовке —Это удар по врагу из винтовки.Если ты дома в хозяйстве помог —Крепче на наших границах замок.Выше держи звездоносное знамя!Враг просчитался — победа за нами!

«Победа за нами!», Е. Трутнева (Мурзилка, 1942 год, №1) © Национальная электронная детская библиотека

Рассказы о Суворове, Куликовской битве, очерк с продолжение Льва Кассиля «Твои защитники», коллаж «Слава русского оружия» от Дмитрия Донского до Кутузова, истории подвигов на текущей войне поддерживают уверенность в победе.

Ребята! На обложке этого номера художник Б. В. Щербаков нарисовал портрет снайпера Коли Христиченко. Коле всего пятна­дцать лет, но он уже руководитель боевой снайперской группы, которая за месяц с небольшим уничтожила 423 фашиста. На снайперском счету самого Коли 47 немцев. Коля награжден медалью «За отвагу».

Коля Христиченко (Мурзилка, 1942 год, №8-9) © Национальная электронная детская библиотека

Маленьких помощников призывают собирать лекарственные растения для нужд фронта, рассказывают о том, где что растет и что в каком случае помогает.

Мурзилка, 1942 год, №5−6 Редакция журнала «МУРЗИЛКА» объ­являет социалистическое соревнование всех пионеров и школьников младших классов по сбору лекарственных и полезных растений, ягод, грибов, орехов. Коллективы лучших сбор­щиков будут премированы: с ноября 1942 года и в течение всего 1943 года они будут полу­чать бесплатно наш журнал.

Даже игры были на военную тематику.

Игры и головоломки (Мурзилка, 1942 год, №1-2) © Национальная электронная детская библиотека

Все знают, что писатель Маршак и художники Кукрыниксы создавали агитационные и сатирические антифашистские плакаты. Яркий пример — книжечка «Блиц-фрицы», изданная в 1942 году.

Блиц-Фрицы / С. Маршак; Кукрыниксы.- Mосква : Детгиз, 1942.- 32 с © Национальная электронная детская библиотека

«Мурзилка» тоже публиковал в 1942 году сатирические антифашистские стихи и комиксы на последней странице обложки в каждом номере, начиная с №3−4.

Как Фриц пообедал (Рис. Е. Евгана, Текст В. Гракова) (Мурзилка, 1942 год, №3−4)

Голодный Фриц в деревне рыщет:Он третий день не видел пищи.

Как Фриц пообедал (Рис. Е. Евгана, Текст В. Гракова) (Мурзилка, 1942 год, №3-4) © Национальная электронная детская библиотека

История одной бомбы (А. Погореловский, рис. Н. Радлова) (Мурзилка, 1942 год, №5−6)

Сам майор, барон фон-Шельмах,Знаменитый шеф-пилот,Бросил бомбу с «Фокке-Вульфа»Прямо в цель — в колхоз, Восход».»Сам Сережа Сыроежкин,Ученик второго, б»,Поджидал ее с пожарнымУ окна на чердаке.

История одной бомбы (А. Погореловский, рис. Н . Радлова) (Мурзилка, 1942 год, №5-6) © Национальная электронная детская библиотека

Заяц-сапер (Рисунки Е. Евгана, стихи лейтенанта М. Максимова) (Мурзилка, 1942 год, №8−9)

Взорвалась мина в миг единый,И Фриц взлетел на воздух с миной.А заяц думает, хитер:«Ну, чем я, братцы, не сапер!..»

Заяц-сапер (Рисунки Е. Евгана, стихи лейтенанта М. Максимова) (Мурзилка, 1942 год, №8-9) © Национальная электронная детская библиотека

Проучим фашистов (Демьян Бедный) (Мурзилка, 1942 год, №10)

Всех нам грозивших чужеземцевМы проучили — напоказ!Проучим мы и подлых немцев,Но только круче во сто раз!

Проучим фашистов (Демьян Бедный) (Мурзилка, 1942 год, №10) © Национальная электронная детская библиотека Проучим фашистов (Демьян Бедный) (Мурзилка, 1942 год, №10) © Национальная электронная детская библиотека

В №11−12 Русский Гулливер — никакой сатиры, просто утверждение: «Так мы сбросим с земного шара всю фашистскую нечисть!» (Рис. худ. В. Милашевского)

Как мы сейчас знаем, начало коренному перелому в ходе войны положило контрнаступление советский войск под Сталинградом в конце ноябре 1942 года. «Мурзилка» чутко реагирует на изменение обстановки, в 1943 году журнал стал более домашним и мирным.

В каждом номере в рубрике «Календарь Отечественной войны», которая появилась в 1942 году в №10, публикуются краткие отчеты об успехах советских войск, примеры героических поступков, совершенных школьниками, сообщения об акциях в поддержку фронта, обращения учителей, командиров, военного и партийного руководства, высмеиваются фашисты.

Календарь Отечественной войны (Мурзилка, 1943 год, №2-3) © Национальная электронная детская библиотека

Появилась рубрика «Малышам», в которой для маленьких детей печатают стихи, сказки, рассказы, загадки шрифтом увеличенного размера.

Не будут радыФашистские гады:У нас и детский садНа военный лад.

Детский сад (Стихи А. Стоврацкого, Рис. А. Баженова) (Мурзилка, 1943 год, №4).

Малышам (Мурзилка, 1943 год, №1) © Национальная электронная детская библиотека

Появляется больше развлекательных и познавательных материалов, не связанных с войной — рассказы о природе Бианки, Пришвина, очерки об изобретениях и игрушках, полезные в быту советы, ребусы и шарады.

Письмо. (Мурзилка, 1943 год, №7) © Национальная электронная детская библиотека

В 1943 году можно было уже озадачить юных читателей придумыванием сатирических текстов по картинкам. Вот Владимир Сутеев нарисовал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЕННОЙ СОБАКИ» на последней странице обложки в №8, а ребятам поручено написать рассказ и прислать в редакцию.

«Приключения военной собаки» (Мурзилка, 1943 год, №8-9) © Национальная электронная детская библиотека

В новогоднем выпуске — замечательные стихи Натальи Кончаловской с рисунками К. Елисеева «Чайник». Это кусочки истории, отраженные в чайнике. Он пережил и начало войны, и немецкую оккупацию, и освобождение, и дождался возвращения повзрослевших хозяек.

-7-Однажды утром бой затих.В наш дом вошли три фрица,И чайник вдруг увидел ихБессовестные лица.<…>-10-И враг из города бежал,Взорвав дома, больницы,И к утру чайник увидалСовсем другие лица.

«Чайник», Н. Кончаловская, рис К. Елисеев (Мурзилка, 1943 год, №11−12)

«Чайник», Н. Кончаловская, рис К. Елисеев (Мурзилка, 1943 год, №11-12) © Национальная электронная детская библиотека

Война войной, а елку украшать надо. Советы по самостоятельному изготовлению игрушек пришлись очень кстати в декабре 1943 года. Да и сейчас тоже можно ими пользоваться. Жизнь-то продолжается!

Ребята, хотите украсить ёлку игруш­ками-самоделками? Мы, ученицы 43-й московской школы Фрунзенского райо­на, уже начали мастерить украшения из шишек, желудей, перьев, ковыля.

Украсим елку (Мурзилка, 1943 год, №11-12) © Национальная электронная детская библиотека

Но лучше все увидеть своими глазами — читайте журнал «Мурзилка» за 1942−1943 годы в коллекции Национальной электронной детской библиотеки.

Мурзилка, 1942 год,

Мурзилка, 1943 год.

Читайте ранее в этом сюжете: Илья Маршак наоборот, или 100 000 почему в архивах детской библиотеки