Тегеран, , 08:08 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Уборщица» режиссера Мохаммедрезы Майгани будет представлен на 15-м Международном кинофестивале в Белойте (США). Об этом 6 февраля сообщило новостное агентство Mehr News.

Фильм повествует о работнице, занимающейся уборкой помещений. В своё рабочее время героиня неожиданно попадает в затруднительную ситуацию и теперь пытается найти выход из неё. Ранее показ фильма состоялся на других кинофестивалях, включая 7-й Международный кинофестиваль имени Ричарда Харриса в Ирландии и 6-й ежегодный фестиваль независимого кино в Хайленд-парке в США.

15-й Международный кинофестиваль «Белойт» начнётся 21 февраля и пройдёт до 1 марта 2020 года. Одновременно с показом более 100 фильмов со всех уголков земного шара будут проходить иные увлекательные мероприятия. По словам организаторов, всем желающим будет предоставлен бесплатный вход.