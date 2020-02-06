Архангельск, , 18:29 — REGNUM Год основания Архангельска может быть изменен с 1584 на 1388. Об этом заявили ученые Северного (Арктического) федерального университета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, дискуссия об историческом начале Архангельска состоялась в стенах вуза накануне.

«Официальной, явно устаревшей датой основания Архангельска считается 1584 год, когда была построена деревянная военная крепость в месте, обжитом уже не одно столетие. Фактически историческое начало Архангельска относится к появлению на Пур-Наволоке Михайло-Архангельского монастыря в 1388 году, что подтверждается документально», — считает доктор исторических наук, профессор Юрий Федорович Лукин.

Точку зрения, согласно которой история Архангельска начинается с конца четырнадцатого века, когда был основан Михайло-Архангельский монастырь, поддерживал архангельский историк Владимир Булатов и другие ученые.

Важным документом по отсчету истории Архангельска Юрий Лукин предлагает считать благословенную грамоту новгородского владыки Иоанна, опубликованную архимандритом Амвросием (Орнатский Андрей Антонович, 1778−1827) в его труде по истории Российской иерархии. Грамота была официально заверена свинцовой печатью новгородского архиепископа.

В рамках круглого стола директор НОЦ «Археология Севера» САФУ кандидат исторических наук, доцент Мария Владимировна Шульгина представила результаты комплексных историко-археологических исследований на территории Петровского парка и Петровского сквера.

В 2018 году археологической экспедицией Северного (Арктического) федерального университета под руководством научного сотрудника НОЦ «Археология Севера» Марины Зыковой проводились плановые научные исследования, в задачи которых входило выявление особенностей исторического ландшафта. Исследования позволили получить новую научную информацию о мощности культурного слоя (местами она достигает 6−7 метров), глубине залегания и особенностях исторической дневной поверхности. Прослежена траектория крепостного рва.

Методом наложения современных космических снимков на исторические карты определено местонахождение Михайло-Архангельской церкви 1743 года, на месте которой в советское время было построено убежище гражданской обороны.

«Обоснованные выводы о начальном этапе развития города можно будет делать после проведения археологических раскопок. На обследованных участках при помощи геофизических методов нами был зафиксирован непотревоженный культурный слой, что говорит о благоприятных перспективах дальнейшего изучения древней истории города с использованием современных методов датирования», — отметила Мария Шульгина.

Мария Владимировна предложила перспективы дальнейшего сохранения объектов культурного наследия на территории древнего центра города. По её мнению, развитию потенциала Архангельска могло бы способствовать появление новых туристических объектов в Петровском парке — консервация каменных фундаментов и их экспонирование под стеклом, создание экспозиции, посвящённой начальной истории города, открытие интерактивного центра древних ремесел и промыслов.

«Разные точки зрения на время возникновения города важны для научного познания. Они способствуют дискуссии, а значит, выбору путей поиска истины», — подытожила археолог.

Ректор САФУ Елена Кудряшова отметила, что инициативу отнесения даты основания Архангельска к более глубокому периоду истории поддерживают губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава города Игорь Годзиш.

«Историческое прошлое и основание города — тема дискуссионная, вызывающая многочисленные научные споры. Общественное сознание консервативно и негативно реагирует на изменение привычных догм, но с политической, духовно-исторической точки зрения глубокие исторические корни, богатая история вызывает почтительное отношение и уважение к городу. В современных условиях у нас больше возможностей в использовании цифровых технологий и исторических источников, которые по разным обстоятельствам ранее были недоступны. Необходимо использовать эти ресурсы, чтобы построить объективную картину нашего прошлого», — рассказала Елена Кудряшова.