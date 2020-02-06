Архангельск, 6 февраля 2020, 18:29 — REGNUM Год основания Архангельска может быть изменен с 1584 на 1388. Об этом заявили ученые Северного (Арктического) федерального университета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, дискуссия об историческом начале Архангельска состоялась в стенах вуза накануне.
Точку зрения, согласно которой история Архангельска начинается с конца четырнадцатого века, когда был основан Михайло-Архангельский монастырь, поддерживал архангельский историк Владимир Булатов и другие ученые.
Важным документом по отсчету истории Архангельска Юрий Лукин предлагает считать благословенную грамоту новгородского владыки Иоанна, опубликованную архимандритом Амвросием (Орнатский Андрей Антонович, 1778−1827) в его труде по истории Российской иерархии. Грамота была официально заверена свинцовой печатью новгородского архиепископа.
В рамках круглого стола директор НОЦ «Археология Севера» САФУ кандидат исторических наук, доцент Мария Владимировна Шульгина представила результаты комплексных историко-археологических исследований на территории Петровского парка и Петровского сквера.
В 2018 году археологической экспедицией Северного (Арктического) федерального университета под руководством научного сотрудника НОЦ «Археология Севера» Марины Зыковой проводились плановые научные исследования, в задачи которых входило выявление особенностей исторического ландшафта. Исследования позволили получить новую научную информацию о мощности культурного слоя (местами она достигает 6−7 метров), глубине залегания и особенностях исторической дневной поверхности. Прослежена траектория крепостного рва.
Методом наложения современных космических снимков на исторические карты определено местонахождение Михайло-Архангельской церкви 1743 года, на месте которой в советское время было построено убежище гражданской обороны.
Мария Владимировна предложила перспективы дальнейшего сохранения объектов культурного наследия на территории древнего центра города. По её мнению, развитию потенциала Архангельска могло бы способствовать появление новых туристических объектов в Петровском парке — консервация каменных фундаментов и их экспонирование под стеклом, создание экспозиции, посвящённой начальной истории города, открытие интерактивного центра древних ремесел и промыслов.
Ректор САФУ Елена Кудряшова отметила, что инициативу отнесения даты основания Архангельска к более глубокому периоду истории поддерживают губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава города Игорь Годзиш.