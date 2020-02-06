Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Союз кинематографистов Петербурга обратился с открытым письмом к новому председателю правительства России Михаилу Мишустину и новому министру культуры Ольге Любимовой с просьбой поторопиться и провести выборы нового генерального директора старейшей петербургской киностудии «Ленфильм».

Как отмечено в письме, члены петербургской организации продолжают добиваться смены генерального директора АО «Киностудия «Ленфильм», который до выборов нового главы занимает экс-директор, врио Эдуард Пичугин, и принятия программы возрождения киностудии

Просьбу ускориться кинемотографисты также адресовали и в Минкультуры, однако получили ответ, что это возможно будет сделать только после того, как Росимущество освободит Пичугина от занимаемой должности.

Поэтому в среду, 5 февраля 2020 года Союз кинематографистов Российской Федерации» направил в адрес председателя правительства России обращение с просьбой ускорить издание необходимых распоряжений для смены генерального директора АО «Киностудия «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.

«В настоящий момент, необходимые действия для смены генерального директора не предприняты, хотя, по нашему мнению, продолжается разрушение и опустошение студии», — говорится в письме.

Как и прежде, Санкт-Петербургская организация общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» считает, что первоочередной мерой по спасению киностудии «Ленфильм» должна стать «смена генерального директора и прекращение его деятельности, не способствующей восстановлению студии».

Письмо в правительство ушло за подписью народного артиста РФ, председателя петербургского союза Сергея Снежккина.

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Напомним, 19 ноября 2019 года в рамках общего собрания членов Санкт-Петербургской организации общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» было составлено и направлено Владимиру Путину письмо с просьбой освободить от должности генерального директора АО «Киностудия «Ленфильм» Эдуарда Пичугина, как несправившегося с возложенными на него обязанностями. По мнению авторов письма, он, за все время своей работы в киностудии, а это с осени 2012 года, так и не смог нормализовать ситуацию в ней.

После письма, 24 декабря 2019 года совет директоров студии принял решение о смене генерального директора, а 27 декабря 2019 года Министерство культуры России направило в Росимущество письмо с просьбой освободить от занимаемой должности Пичугина и назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Инессы Юрченко. Кандидатура Инессы Юрченко была предварительно согласована с Союзом кинематографистов России.

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