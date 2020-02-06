Лондон, , 15:55 — REGNUM Картина польской и американской художницы Тамары де Лепицки (1898−1980) была продана в Лондоне за £16,3 млн ($21 млн), что является самой большой ценой за работу данного автора.

О данной продаже стало известно по итогам проведенных 5 февраля в Лондоне торгов аукционном доме Christie's под названием «Искусство импрессионизма и модернизма», об этом 6 февраля сообщает ТАСС.

Также известно, что за рекордную сумму был приобретён «Портрет Марджори Ферри», который был написан Тамарой де Лепицки в 1932 году по заказу мужа звезды парижского кабаре Марджори Ферри в момент, когда художница находилась на пике своей известности, являясь одной из главных представительниц искусства модернизма.

При этом в торговом доме Christie's указали, что Тамара де Лепицки стала первой женщиной в истории аукционов, чья картина стала самой дорогой на торгах импрессионистов. Первоначальная оценочная стоимость полотна составляла £8−12 млн ($10−16 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пермской художественной галерее откроются две выставки, посвященные 80-летию Союза художников.