Москва, , 15:46 — REGNUM 6 февраля в рамках параллельной программы XIII Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале-2020», в галерее Ruarts открывается выставка фотографа Михаила Розанова и художника Алексея Гинтовта «Мечта». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Работы посвящены советскому неоклассицизму. По замыслу авторов, экспонаты сознательно не включают никакого этического измерения, они несут лишь эстетическую миссию — продемонстрировать и воспеть красоту последнего большого стиля российской столицы и величие грандиозной градостроительной идеи.

Новая серия работ известного московского фотографа Михаила Розанова включает фотографии скульптур, венчающих культовые сооружения столицы и обычно невидимых для прохожих. В новой серии работ, выполненных на позолоченных холстах, Алексей Гинтовт изображает грандиозные, но неосуществленные проекты советской эпохи

Выставка продлится до 29 марта 2020 года.