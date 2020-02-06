Канберра, 6 февраля 2020, 15:27 — REGNUM Австралийский кинорежиссёр Джордж Миллер планирует начать съёмки нового «Безумного Макса» осенью 2020 года. Об этом 5 февраля сообщил портал Geeks WorldWide.
Съёмки картины пройдут в Австралии. Участие Тома Харди (исполнитель главной роли в предыдущем фильме) пока не подтверждено.
Напомним, предыдущий фильм франшизы «Безумный Макс» с подзаголовком «Дорога ярости» вышел в мае 2015 года. Он был высоко оценён как критиками, так и зрителями.
Читайте ранее в этом сюжете: Видео: появились первые кадры со съёмок «Матрицы 4»