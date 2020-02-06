Канберра, , 15:27 — REGNUM Австралийский кинорежиссёр Джордж Миллер планирует начать съёмки нового «Безумного Макса» осенью 2020 года. Об этом 5 февраля сообщил портал Geeks WorldWide.

Съёмки картины пройдут в Австралии. Участие Тома Харди (исполнитель главной роли в предыдущем фильме) пока не подтверждено.

Напомним, предыдущий фильм франшизы «Безумный Макс» с подзаголовком «Дорога ярости» вышел в мае 2015 года. Он был высоко оценён как критиками, так и зрителями.

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