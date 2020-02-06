Москва, , 13:29 — REGNUM 22 и 23 февраля известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко даст «Крокус Сити Холле» концерты в ознаменование собственного 60-летия. Юбилей же состоится 6 февраля. Планируется, что в первый день на сцену выйдут артисты, которым писал песни музыкант, второй — сольный концерт знаковой в творчестве Матвиенко группы «Любэ». По сообщению ТАСС, поклонники маэстро также услышат и новую композицию — «Мама молодая» в исполнении «Фабрики» и самого композитора.

Игорь Матвиенко является основателем таких известных российских коллективов как: «Любэ», «Иванушки Int.», «Фабрика» и многих других.

Напомним, что уже несколько лет в Нижних Мневниках в Москве Матвиенко создает уникальный музыкальный комплекс. Накануне юбилея он заявил о планах построить на западе столице настоящий «Город музыки».

Указом президента Игорю Матвиенко присвоено звание «Заслуженный артист РФ».