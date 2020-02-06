Пермь, , 13:27 — REGNUM Театральный критик Антон Исаков охарактеризовал работу генерального директора Пермского театра оперы и балет Андрея Борисова как непрофессиональную, об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Борисов Permopera.ru

Эксперт отметил, что уход художественного руководителя театра Теодора Курентзиса со своего поста не привел к улучшению работы театра, что, в первую очередь, связано с некомпетентностью и безволием нового руководителя.

«Скандальный уход Теодора Курентзиса из Пермского театра оперы и балета не привел ни к каким качественным изменениям, можно даже констатировать обратное — учреждение культуры значительно просело в плане творческой деятельности», — отметил Исаков.

С начала нового сезона прошло уже почти пол года, однако театр поставил лишь одну детскую, одноактную оперу «Теремок», что в сравнении с деятельностью других пермских театров, выглядит весьма удручающе.

«Для восстановления репертуара необходимо время и воля руководства театра. Прошло уже полгода — в театре поставили одну оперу, одноактную детскую оперу «Теремок», вот и всё, что происходит сейчас в театре. Если сравнить с деятельностью других крупных театров Перми, самый высокобюджетный — оперный, работает на порядок хуже», — подчеркнул критик.

По мнению Исакова, директор Борисов не думает о будущем театра, предпочитая заниматься собственной карьерой, поэтому пока он находится «у руля», театр будет медленно умирать.

«Из театра убрали должность художественного руководителя, введя должность генерального директора, коим стал человек некомпетентный в профессии и к тому же еще и безвольный — Андрей Борисов. С таким руководителем, в этом я убежден на 100%, будущего у театра нет. Да и складывается впечатление, что он об этом будущем особо не думает, используя руины главного театра Прикамья в качестве плацдарма для своего наступления на Москву», — резюмировал эксперт.

Напомним, за последние годы Пермский театр оперы и балета претерпевает значительные трудности. В первую очередь речь идет о фактическом уничтожении репертуара, начавшемся еще при Курентзисе. Уход маэстро не привел к изменение ситуации в учреждении культуры.

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