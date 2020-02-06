Ярославль, , 13:10 — REGNUM Первая театральная труппа в истории России — Волковский театр в Ярославле приступил к организации масштабного уличного фестиваля. По информации ТАСС форум пройдет в июне и будет приурочен к юбилейному 270-му сезону.

Местом проведения фестиваля выбран Театральный бульваре, расположенный за зданием Театра драмы им. Ф.Волкова. Организаторы надеются, что участие в смотре многих известных трупп страны.

28 июня Волковский театр представит премьеру — спектакль «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина. Постановку осуществил художественный руководитель Сергей Пускепалис.