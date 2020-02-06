Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Петербургская галерея киноплаката «AK Gallery» и содружество коллекционеров «СОЮЗКОМИКС» объединяются для создания передвижного музея популярной и гик-культуры «artefakt».

Плакаты Дарья Драй © ИА REGNUM

Фестиваль Postercon 2019 Дарья Драй © ИА REGNUM

С 15 по 23 февраля на самой современной выставочной площадке Петербурга — КВЦ «Экспофорум», в рамках крупнейшего в городе арт-салона с провокационным названием «Понаехали!» впервые будет организована зона коллекционирования и представлены невероятные коллекции поп-артефактов. От оригинальных артов и раритетных комиксов, культовых и альтернативных киноплакатов, игральных карт и редких вкладышей, до советских настольных игр, солдатиков, спичечных этикеток и даже кирпичей. Чеканные монеты, волчки, коллекционные фигурки, амигуруми, редкие книги и журналы — всего перечислить невозможно. Но можно увидеть, потрогать, понюхать, поучаствовать, узнать, вспомнить, испытать ностальгию и в конце концов открыть в себе коллекционера.

Плакаты Дарья Драй © ИА REGNUM

Плакаты Дарья Драй © ИА REGNUM

Гости фестиваля современного киноарта Дарья Драй © ИА REGNUM

Для гостей будут открыты выставки, экскурсии и арт-медиации, лекции и мастер-классы, кинопоказы и аукционы, розыгрыши и подарки.

В зоне «artefakt» будут организованы встречи с известными художниками, дизайнерами, иллюстраторами комиксистами, издателями, фотографами, музыкантами, косплеерами, блогерами, аниматорами, режиссёрами, писателями, актёрами, скульпторами, библиотекарями, издателями, кузнецами и даже капитанами дальнего плавания. Из гостей ожидаются: Виктор Викторович Кобзев, студия «Союзмультфильм», московский фотограф Vogue и Harper’s Bazaar Заур Тедеев (работал с К. Тарантино, Т. Харди, Дж. Честейн и др.), иллюстратор Алексей Рикошет (г. Ижевск, Удмуртия, работал с Marvel, Paramount Pictures, Esquire, LADA), и многие-многие другие.

Кино-арт Дарья Драй © ИА REGNUM

Даниил Вяткин на фестивале современного киноарта Дарья Драй © ИА REGNUM

Плакаты Дарья Драй © ИА REGNUM

Пеннивайз Дарья Драй © ИА REGNUM

Также на площадке «artefakt» можно посетить территорию «Пока Милонов спал…», на которой будут представлены предметы коллекционирования «До 16 и старше…», «NC-17» и «21+ «. Эротика начала ХХ века, цензура разных лет и стран, свободные 90-е и сегодняшний день.

Ярослав Баричко и Илья Сергеев, организаторы галереи альтернативного киноплаката «АК-Галерея» Дарья Драй © ИА REGNUM

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