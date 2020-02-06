Сеул, , 12:58 — REGNUM Музыкальный коллектив из Южной Кореи Tago даст ряд концертов по всему миру. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, первое представление музыкального коллектива по игре на корейских традиционных барабанах состоялось 4 февраля в Нидерландах.

Известно, что южнокорейский коллектив, состоящий из юных артистов, которые сочетают игру на традиционных инструментах с современными танцевальными номерами, даст концерты в 22 городах Нидерландов, включая Амстердам и Эйндховен, вплоть до 28 февраля.

Отмечается, что музыкальный коллектив Tago намерен также дать концерты в Мексике и Латвии.