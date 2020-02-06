Москва, , 12:17 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в Дарвиновском музее стартует второй сезон фестиваля «Знакомьтесь — заповедники!». Цель проекта — популяризация заповедных территорий России, экологического туризма и развитие волонтёрского движения на особо охраняемых природных территориях. Фестиваль проходит под эгидой нацпроекта «Экология», при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России и Всемирного фонда дикой природы.

Снежный барс (ирбис) в Дарвиновском музее Москвы © Пресс-служба Дарвиновского музея

Открывает этот фестиваль выставка «Территория ирбиса», посвященная 10-летию Сайлюгемского нацпарка и его обитателям. Первый в Республике Алтай национальный парк был образован в 2010 г. на границе России и Монголии, на высоте около 3000 м над уровнем моря, с целью сохранения редких видов — снежного барса (ирбиса) и алтайского горного барана аргали. На сегодняшний день на ООПТ сосредоточена наибольшая численность ирбиса на территории РФ и основная популяция аргали.

Выставка «Территория ирбиса» в Дарвиновском музее Москвы © Пресс-служба Дарвиновского музея

Посетители выставки «Территория ирбиса» смогут сфотографироваться со снежным барсом — одной из самых редких диких кошек планеты. Встретить снежного барса (ирбиса) в дикой природе не так-то просто — это самый высокогорный представитель кошачьих на планете, который обитает на высоте от 1500 до 4500 метров над уровнем моря.

Снежный барс (ирбис) в Дарвиновском музее Москвы © Пресс-служба Дарвиновского музея

Снежный барс (ирбис) в Дарвиновском музее Москвы © Пресс-служба Дарвиновского музея

Информационный партнер фотовыставки, Всемирный фонд дикой природы (WWF), дарит посетителям Дарвиновского музея уникальную возможность рассмотреть редкую кошку вблизи, «оживив» ее с помощью технологии дополненной реальности.

Если камерой смартфона считать специальную AR-метку, размещенную в выставочном зале, то на экране телефона среди посетителей музея появится объемный снежный барс в натуральную величину. Пятнистый зверь дышит, двигается, рычит, его можно обойти со всех сторон, заглянуть в пасть и рассмотреть каждую ворсинку меха, выложить эффектное фото в соцсети и похвастаться друзьям. Встретиться с барсом на выставке «Территория ирбиса» можно до 19 апреля.

На выставке также будут представлены уникальные кадры с заповедной территории, сделанные профессиональным фотографами и научными сотрудниками парка, а также редчайшие снимки с камер автоматической регистрации. На них запечатлены животные и птицы, тайга и тундра, цветущие альпийские луга и опустыненные степи. Стоит отметить, что территория парка — орнитологическая площадка мирового масштаба. Здесь обитают сокол балобан, степной орел, бородач, филин, могильник.