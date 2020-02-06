Тегеран, , 12:07 — REGNUM Представители Ирана принимают участие на Клермон-Ферранском рынке анимационного кино во Франции с четырьмя новыми короткометражными произведениями, постановками Института интеллектуального развития детей и молодежи. Об этом сообщает 5 февраля информационное агентство Mehr News.

35-й Клермон-Ферранский кинорынок примет у себя на выставке более 3600 специалистов.

Иранский институт интеллектуального развития детей и молодежи является единственным представителем страны на мероприятии, проходящем со 2 по 7 февраля.

Как сообщают журналисты, на кинорынке в этом году представлены четыре новых короткометражных анимационных фильма иранского производства, в том числе «11-й шаг» Мариам Кашкоулини, «Осенние, весенние ветры и два голубя» Садега Джавади, «Краб» Шивы Садеги Асади и «С чем?» Махин Джавахериан.

Кинорынок проходит в рамках Клермон-Ферранского Международного фестиваля короткометражных фильмов, который считается вторым по величине кинофестивалем во Франции (после Каннского).