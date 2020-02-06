Лос-Анджелес, США, 6 февраля 2020, 11:51 — REGNUM В сети появился фрагмент со съёмок фильма «Матрица 4». Его опубликовали на Twitter-странице Keanu Planet 5 февраля.
https://twitter.com/keanuplanet/status/1225155742635827200
В небольшом ролике можно увидеть Киану Ривза и съёмочную группу проекта. Премьера фильма должна состояться 21 марта 2021 года.
Напомним, «Матрица 4» станет сюжетным продолжением оригинальной трилогии. К своим ролям в фильме вернутся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит.
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