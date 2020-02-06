Нью-Йорк, США, , 11:41 — REGNUM К актёрскому составу второго сезона «Ведьмака» присоединилась Кармель Ланиадо. В шоу она исполнит роль девушки по имени Вайолет, сообщил Deadline 5 февраля.

Авторы сериала описывают Вайолет как «молодую девушку, чьё игривое поведение является прикрытием для садистских наклонностей». Съёмки второго сезона «Ведьмака» стартуют в феврале 2020 года.

Напомним, «Ведьмак» — это фэнтези-сериал от Netflix. Он основан на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Новгороде начнут съемки сериала по книге Свечина «Хроники сыска»