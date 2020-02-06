Москва, , 11:27 — REGNUM «У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», — рассказал известный российский юморист Евгений Петросян в интервью порталу Teleprogramma.pro.

То ли расходы миллиардера (его состояние стало широко известно благодаря шумному и сложному бракоразводному процессу с бывшей супругой Еленой Степаненко) действительно очень «скромные», то ли знаменитое чувство юмора не всегда коррелируется с реальной жизнью миллионов пенсионеров в стране.

Совместно нажитое состояние юмористов оценивается в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака артисты приобрели десять квартир в столице. Особенно выделяют специалисты коллекцию антиквариата и ценных вещей.

Кстати, после этих слов, по свидетельству канала, артист рассмеялся: то ли был доволен жизнью, то ли удавшейся шуткой…

Надо заметить, что тренд, когда довольно обеспеченные люди с удовольствием рассказывают о приятном времяпрепровождении на пенсии исключительно на средства, что выделяет государство, стал распространен. Чем это вызвано, пока остается загадкой…