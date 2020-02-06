Москва, 6 февраля 2020, 11:26 — REGNUM
Стали известны имена экспертов, которые определят города-площадки для проведения трёх масштабных креативных фестивалей и выберут лучшие работы в рамках всероссийского арт-проекта «Культурный код», который был запущен в декабре 2019 года президентской платформой «Россия — страна возможностей» и «Общероссийским народным фронтом». Проект направлен на популяризацию современного искусства и улучшение городской среды.
В состав Экспертного совета проекта «Культурный код» вошли специалисты и практики в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию. Ими стали: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещеева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники, граффитисты — Филипп Дульманченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.
3 февраля завершился прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта «Культурный код». До 7 февраля Экспертный совет подведет промежуточные итоги конкурса на право проведения фестивалей уличного искусства и сформирует шорт-лист регионов. Определять победителей будет народное голосование, которое пройдет с 10 февраля по 3 марта в официальной группе платформы «Россия — страна возможностей» в социальной сети.
По итогам голосования будут названы три региона, которые выступят площадками для проведения фестиваля «Культурный код». Всего в рамках проекта в период с 15 апреля по 30 октября в фестивалях примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.