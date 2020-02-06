Москва, , 11:26 — REGNUM

Стали известны имена экспертов, которые определят города-площадки для проведения трёх масштабных креативных фестивалей и выберут лучшие работы в рамках всероссийского арт-проекта «Культурный код», который был запущен в декабре 2019 года президентской платформой «Россия — страна возможностей» и «Общероссийским народным фронтом». Проект направлен на популяризацию современного искусства и улучшение городской среды.

«Мы выбрали самый креативный формат реализации проекта — три творческих фестиваля, которые пройдут с апреля по октябрь в разных городах России. Масштабные работы в стиле граффити на фасадах городских зданий создадут музеи монументального искусства под открытым небом, которые, несомненно, станут новыми достопримечательностями городов. Выбирать города-участники после определения списка для голосования Экспертным советом будут сами россияне в ходе онлайн-голосования. Представители Экспертного совета проекта «Культурный код» помогут организаторам и участникам мероприятия максимально раскрыть свой потенциал и получить новые возможности для развития», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

В состав Экспертного совета проекта «Культурный код» вошли специалисты и практики в сфере культуры, каждый из которых вносит значительный вклад в развитие современного искусства в России и его популяризацию. Ими стали: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Ирина Плещеева, руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, член Российской академии художеств, российский художник, граффитист Александр Купалян и художники, граффитисты — Филипп Дульманченко, Дима Раско, Илья Робе и Иван Фанс.

«Собственный опыт поможет мне в составе экспертного совета дать организаторам проекта рекомендации по его усовершенствованию. Возможно, я буду снова сам участвовать в росписи фасада дома, то есть находиться на объекте и изнури наблюдать за ходом конкурса. Хотелось бы, чтобы в этом году было представлено больше работ в новых направлениях, например 3D. И, конечно, я буду содействовать тому, чтобы проект «Культурный код» открыл новых российских художников и дал им возможности для дальнейшей самореализации. В России много талантливых творческих людей, им просто необходимо дать этот толчок», — рассказал о планах работы в составе экспертного совета Филипп Дульманченко, который в 2019 году принимал участие в работе фестиваля граффити «Урбан Морфогенезис», который проходил в подмосковном городе Одинцово.

3 февраля завершился прием заявок от регионов России на проведение фестивалей уличного искусства в рамках проекта «Культурный код». До 7 февраля Экспертный совет подведет промежуточные итоги конкурса на право проведения фестивалей уличного искусства и сформирует шорт-лист регионов. Определять победителей будет народное голосование, которое пройдет с 10 февраля по 3 марта в официальной группе платформы «Россия — страна возможностей» в социальной сети.

По итогам голосования будут названы три региона, которые выступят площадками для проведения фестиваля «Культурный код». Всего в рамках проекта в период с 15 апреля по 30 октября в фестивалях примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ.