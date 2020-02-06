Лос-Анджелес, США, , 11:04 — REGNUM В сети появился первый трейлер предстоящего анимационного фильма «Миньоны: Грювитация». Он был опубликован 5 февраля на YouTube-канале компании Illumination.

Сиквел «Миньонов» расскажет о детстве Грю и его первых злодеяниях. Премьера мультфильма состоится 2 июля 2020 года.

Напомним, «Миньоны» — это серия спин-оффов анимацонного фильма «Гадкий я». Первый проект этой франшизы вышел в 2015 году.

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