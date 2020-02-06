Штат Калифорния, США, , 10:54 — REGNUM В США в возрасте 103 года скончался легендарный актер, писатель Кирк Дуглас. О смерти звезды «золотой эры» Голливуда сообщил в Instagram его сын, актер Майкл Дуглас.

«Для всего мира он был легендой, актером «золотого века» кинематографа, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости, — написал актер. — Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете».