Штат Калифорния, США, 6 февраля 2020, 10:54 — REGNUM В США в возрасте 103 года скончался легендарный актер, писатель Кирк Дуглас. О смерти звезды «золотой эры» Голливуда сообщил в Instagram его сын, актер Майкл Дуглас.

«Для всего мира он был легендой, актером «золотого века» кинематографа, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости, — написал актер. — Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете».

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах. Среди них «Туз в рукаве», «Злые и красивые», «Жажда жизни», «Тропы славы». Настоящая слава пришла к нему после исполнения роли Спартака в фильме «Спартак» 1960 года.

В 1996 году он был удостоен почетного «Оскара» за выдающуюся карьеру в кинематографе.